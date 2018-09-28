Рева рассказал, сколько получают украинские заробитчане в Польше

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В среднем украинцы в Польше получат значительно более высокую зарплату, чем в Украине

В среднем украинцы в Польше получат значительно более высокую зарплату, чем в Украине

Украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. грн в месяц.

Об этом Министр социальной политики Андрей Рева, пишет пресс-служба министерства.

"Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. грн, и нам нужно три -четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - заявил Рева.

Кроме того, он добавил, что уровень безработицы снижается, как и конкуренция на рынке труда.

"Для того чтобы удержать людей [компании - ред.] поднимают им зарплаты - но беда в том, что это нужно было делать еще десять лет назад, тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров", - считает министр.

По данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев.

Отметим, что украинцы, работающие в Польше, в первом квартале 2018 года выслали домой 3,4 млрд злотых, то есть более $920 млн. Это на 700 млн злотых больше, чем в 2017 году.

Ранее польская Gazeta Prawna отмечала, что украинские заробитчане - на втором месте по влиянию на польскую экономику. По данным Нацбанка Польши, украинцы переводят более 90% от всего объема транзакций за границу.

Министерство социальной политики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

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