Reuters: В 2019 году инфляция в Украине замедлится до пятилетнего значения

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Согласно прогнозу 15 аналитиков, в 2019 году инфляция может снизиться до 7,5%
Фото: пресс-служба НБУ

Согласно прогнозу 15 аналитиков, в 2019 году инфляция может снизиться до 7,5%

Впервые с 2013 года инфляция в Украине замедлится в 2019 году до однозначного показателя, благодаря жесткой монетарной и осторожной фискальной политике, соответствующей требованиями Международного валютного фонда.

Такое мнение высказали участники ежемесячного опроса агентства Reuters.

Согласно медианному прогнозу 15 аналитиков, в 2019 году инфляция может снизиться до 7,5% с 10%, ожидаемых в конце 2018 года, и 13,7% в 2017 году.

Агентство отмечает, что в октябре Киев достиг предварительного соглашения с МВФ о новой программе stand-by на сумму $3,9 млрд. Совет директоров фонда может ее утвердить после того, как украинский парламент примет реалистичный бюджет 2019 года с дефицитом ниже 2,5% валового внутреннего продукта.

Цель новой 14-месячной программы состоит в том, чтобы помочь стране поддерживать финансовую стабильность и доверие инвесторов в год президентских и парламентских выборов.

Кредиты МВФ были фактически заморожены с апреля 2017 года из-за задержки с проведением реформ, обещанных Киевом ключевому кредитору. Центральному банку пришлось ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы противостоять инфляционным рискам.

Инфляция подскочила выше 16% в августе и сентябре 2017 года, вопреки стремлению властей добиться ее замедления до менее 10%, что заставило Нацбанк шесть раз повышать учетную ставку в течение 12 месяцев.

Аналитики ожидают снижения ключевой процентной ставки центрального банка в следующем году до 16% с текущих 18%, если программа МВФ будет выполняться.

Напомним, что Кабмин заложил в проект госбюджета-2019 прогноз роста ВВП на 3% и инфляции на уровне 7,4%.

При этом, Нацбанк прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 6,3%.

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