Сотни миллиардов долларов. Как Украине получить компенсацию от России — план Министерства юстиции 3 октября, 08:27 Эксклюзив НВ Ирина Мудрая уверяет, что министерство юстиции работает над механизмом получения компенсации от России (Фото:пресс-служба Министерства юстиции)

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая рассказывает, кто и как работает над механизмом получения компенсации от страны-агрессора, в чем сложности и почему санкции против россиян в Украине меньше, чем в странах ЕС или США

Российские захватчики ежедневно приносят разрушения в Украине — от них страдают жилые дома и объекты инфраструктуры. По оценкам Всемирного банка, наша страна нуждается уже в $350 млрд, и эта сумма постоянно растет. Российские оккупанты уже неоднократно заявляли об отказе платить репарации. Как получить средства и готовы ли в ЕС и США отдать на эти цели арестованные российские активы — в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

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По оценке Всемирного банка для восстановления Украины из-за российской агрессии нужно около $350 млрд. Ежедневно эта сумма растет. По всему миру арестовываются активы России, российских государственных компаний и олигархов. Хватит ли этих средств на компенсацию ущерба?

К сожалению, нет единого унифицированного реестра замороженных или заблокированных активов подсанкционных лиц. Поэтому говорить о каких-то точных цифрах невозможно. Нам более или менее известны данные о резервах Центробанка России. В начале войны Россия успела нарастить свои международные резервы. На 1 февраля они составили $630 млрд в эквиваленте. Пакет экономических санкций против государства-агрессора, введенный 27 февраля, среди прочего включал также блокирование операций, связанных с управлением резервами Центробанка.

Китай и Германия оказались главными странами, где российский Центробанк хранил свои резервы. Там находится около 30% его активов в валюте и золоте. Остальные приходятся на США, Японию, Великобританию, Швейцарию, Францию и другие страны. На следующий день к жестким санкциям ЕС против России присоединились США, Япония, Великобритания, нейтральная Швейцария. Как следствие, Россия потеряла доступ к той части резервов, которая размещена на западе и в Европе, и номинирована почти во всех резервных валютах, кроме китайского юаня.