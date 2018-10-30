Регуляторная служба отказалась оспаривать решение Кабмина о ценах на газ

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Повышение цен на газ Кабмином оспаривать не будут
Фото: Pixabay

Повышение цен на газ Кабмином оспаривать не будут

Государственная регуляторная служба не может оспорить постановление Кабинета министров о повышении цены на газ для населения с 1 ноября.

Об этом сообщила глава службы Ксения Ляпина в комментарии Українським новинам.

Закон об основах регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности не позволяет службе оспаривать решения Кабмина, которые уже приняты, отметила она.

Таким образом, служба уже не имеет никаких полномочий каким-либо образом влиять на ситуацию.

"По статье 29 этого закона мы имеем такие полномочия лишь в отношении решений служб, министерств, а в отношении решений Кабмина таких полномочий нет. Мы можем анализировать правительственные проекты лишь на стадии их подготовки. Если постановление принято и вступило в силу, полномочий оспаривать его у нас нет", – сказала Ляпина.

Таким образом, Регуляторная служба лишь обратила внимание Кабмина на риски, которые несет постановление №867, а дальше дело за премьер-министром.

Основная претензия службы заключается в том, что порядок сбора Министерством финансов персональных данных потребителей газа (в том числе номер плательщика налогов, адрес, паспортные данные, которые предусмотрены документом) нарушает закон о персональных данных.

Кроме того, в решении Регуляторной службы отмечается, что применение некоторых норм постановления в предложенной редакции может привести к монополизации розничного рынка газа в пользу НАК Нафтогаза Украины и нарушает закон о рынке природного газа.

Напомним, 19 октября Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.

24 октября на заседании правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.

Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. грн, еще один – через год, с 1 января 2020 года, когда цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. грн.

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