Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о повышении цены на газ

В ведомстве считают, что предложенная редакция порождает хаос и манипуляции, дискриминирует других поставщиков в пользу НАК Нафтогаз Украины

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления, согласно которому цены на газ для населения должны вырасти в три этапа.

Об этом сообщает сайт ведомства.

"В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, которое будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики", - говорится в документе.

В службе посетовали, что получили данный проект постановления 18 октября, а правительство приняло его уже на следующий день. Кроме того, служба уже согласовывала постановление с аналогичным названием, но предложенный 18 октября проект отличается от ранее согласованного.

Отмечается, что указанная редакция документа не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа.

Регуляторная служба пришла к выводу, что новая редакция постановления Кабмина о повышении цен на газ "не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа".

"Предложенная редакция порождает хаос и манипуляции взаимоотношениями на рынке, и дискриминирует других поставщиков в пользу НАК Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 октября Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

До этого времени цена газа для поставок населению и ТКЭ останется на прежнем уровне – 4 942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6 958 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 ноября конечная цена для населения составит 8 593 грн за 1 тыс. куб. м газа.

В данное время, Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года. Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

Как сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет.

24 октября на заседании правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.