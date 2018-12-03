Регулятор оценил возможные потери от конфликта в Азовском море

В НБУ заявили, что через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта

В Национальном банке Украины (НБУ) заявляют, что из-за блокады Керченского пролива под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает liga.net.

По его словам, через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму около $230 млн в месяц.

"Осложнения в регионе мы начали замечать где-то в начале третьего квартала. Но здесь сложно оценить, что именно имеет решающее влияние: есть еще фактор погодных условий. Пока мы не можем сказать, что влияет сильнее", - сказал он.

По словам Сологуба, украинские агропроизводители, практически не работают через порты Азовского моря. "Это примерно 2-3% всего экспорта АПК", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что по данным Мининфраструктуры, с 2014 года потери Украины из-за блокирования и задержек кораблей в Азовском море составили 6 млрд грн грн.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.