Регулятор отказался переносить начало работы новой схемы газового рынка

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщил о невозможности перенести сроки вступления в силу новой редакции Кодекса ГТС, а значит и переход на суточную балансировку с 1 октября.

Такой ответ получил Укртрансгаз на свое обращение от 2 августа об отсрочке перехода на суточную балансировку в связи с необходимостью внести ряд изменений в Кодекс ГТС.

"В связи с такой позицией регулятора Оператор ГТС информирует всех субъектов рынка природного газа о необходимости выполнить свою часть обязательств в соответствии с обновленной редакции Кодекса ГТС, чтобы с 1 октября перейти на модель суточного балансировки", - говорится в сообщении Укртрансгаза.

По состоянию на 20 сентября в системе информационной платформы суточной балансировки зарегистрировано 352 контрагента, в том числе 41 оператор ГРМ (из 45), 22 исполнителя услуги ПСО (из 38) и 47 добывающих предприятий (из 55). Компании, которые не пройдут такую ​​электронную регистрацию, с 01 октября 2018 года не смогут пользоваться услугами транспортировки природного газа в Украину.

"Укртрансгаз подчеркивает необходимость операторов ГРМ срочно выполнить свои обязательства и предоставить полную и достоверную информации о их потребителях в информационную платформу суточной балансировки для наполнения единого реестра потребителей газа, как того требуют положения Кодекса ГТС", - отметили в компании.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.