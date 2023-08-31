Зеленский ликвидировал скандальную ГАСИ. Где осталась коррупция в строительстве — интервью NV 31 августа, 07:50 NV Премиум Александр Новицкий уговаривает девелоперов не платить взятки (Фото:Александр Медведев/NV)

Глава Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству Александр Новицкий раздает свой номер телефона девелоперам и призывает их не давать взяток. О реформах, хаосе в застройке городов и очагах коррупции в строительной отрасли — в интервью NV бизнес

«Скажу сейчас три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ», — в 2020 году на выездном заседании заявил президент Владимир Зеленский. На то время об огромном уровне коррупции в этом органе, который отвечал за выдачу разрешений на начало строительства и ввод объектов в эксплуатацию, открыто говорили и девелоперы, и чиновники.

Видео дня

В декабре того же 2020-го был создан новый орган — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ), который начал работу с сентября 2021-го. В неформальных разговорах девелоперы говорят, что административного давления стало меньше — получить разрешение и ввести дома в эксплуатацию можно без взятки.

Однако полностью ликвидировать коррупцию в отрасли не удалось. За какие разрешения еще требуют деньги и как меняются правила работы строительного рынка — в интервью NV Бизнес рассказал новый глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Александр Новицкий.

Большая война привела к катастрофическому падению продаж на рынке жилой недвижимости — сейчас продается 10−15% от количества квартир, которые реализовывались до полномасштабного российского вторжения. Как это влияет на рынок строительства — как сильно сократилось количество новых объектов?

У нас несколько иная статистика. Мы смотрим через призму подачи обращений и выдачи документов на начало строительства и на принятие в эксплуатацию.

После начала полномасштабной российской агрессии в феврале прошлого года действительно наблюдалось резкое падение активности, но уже с июня-июля началось оживление рынка. И с того момента у нас постоянный поток документов. Если сравнить условный период с ноября 2021 года по январь 2022 года с аналогичным периодом 2022−2023-х годов, фиксируем падение количества выданных разрешений. Только на начало выполнения строительных работ их втрое, а на ввод в эксплуатацию — вдвое меньше.

О начале строительства частных домов за этот же период поступило вдвое меньше сообщений. Деклараций о готовности сейчас где-то 75% от того, что было до войны.

Фиксируете ли увеличение активности на западе страны и уменьшение — на востоке, в условном Харькове?

Есть такая тенденция. Предприятия релоцируются, и строительный бизнес — не исключение. Некоторые девелоперы из Запорожья, например, переехали во Львовскую область. Она стала рекордсменом по количеству новых строительных компаний. Больше всего новых проектов — в Хмельницкой области.

А Киевская область? В довоенные времена там строили больше жилья, чем в Киеве