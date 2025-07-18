Доллар должен быть по 22 гривни. Нацвалюта Украины недооценена почти на 50% — индекс Биг Мака

Гривня недооценена почти на 50% по индексу Биг Мака (Фото: pointnshoot / Flickr)

По состоянию на июль 2025 года доллар США в Украине должен стоить 22 грн, если оценивать по индексу Биг Мака .

Об этом свидетельствуют обновленные данные The Economist. Официальный курс составляет 41,81 грн за доллар, что свидетельствует о значительном обесценивании национальной валюты. По оценке Economist, гривна недооценена на 47,5%.

Реклама

Для расчета индекса Биг Мака используют цену популярного бургера в McDonald’s. В Украине он стоит 132 грн, а в США — $6,01.

Если пересчитать цену украинского Биг Мака в долларах по текущему курсу, то он стоит всего $3,16.

Согласно этому индексу, Украина оказалась среди стран с наиболее недооцененными валютами. Сильнее всего занижены валюты:

египетский фунт — недооценен на 57,9%;

индонезийская рупия — 57,0%;

индийская рупия — 56,2%;

тайваньский доллар — 55,7%;

вьетнамский донг — 51,6%;

филиппинское песо — 50,4%;

южноафриканский ранд — 49,8%.

Среди переоцененных валют лидирует швейцарский франк (+49,6%). Кроме этого, выше доллара оценены уругвайский песо (+29,6%), кроны Норвегии (+22,1%), Швеции (+21,8%) и Дании (+16,6%), а также евро (+15,2%) и британский фунт (+13,5%).

Индекс Биг Мака — изобретение издания The Economist, который определяет, сколько должен стоить бутерброд Биг Мак от Макдоналдс в той или иной стране, учитывая курс ее национальной валюты.

Ежегодный индекс Биг Мака The Economist составляет регулярно, начиная с 1986 года. Эксперты журнала считают, что этот индекс наиболее наглядно оценивает покупательную способность различных валют благодаря двум причинам: McDonald’s присутствует в большинстве стран мира, а сам Биг Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным обобщением продукта народного хозяйства.

Ранее сообщалось, что самыми недооцененными валютами мира в июле 2022 года, согласно индексу Биг Мака, оказались денежные единицы Индонезии (Бургер стоит на 54,6% дешевле, чем в США), Румынии (на 55,7% дешевле) и Венесуэлы (на 65,8% дешевле).

Переоцененными валютами оказались швейцарский франк (+30,3%), норвежская крона (21,6%), уругвайский песо (+18,1%), шведская крона (+8,5%) и канадский доллар (+2,0%).

21 сентября 2022 года в Украине посчитали, каким должен быть «реальный» курс гривны.