«Восстановим за два года». Мининфраструктуры подсчитало ущерб, нанесенный оккупантами дорогам и мостам 28 апреля, 12:49 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный мост в Иванкове, Киевская область (Фото:Zohra Bensemra / Reuters)

Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд и, в первую очередь, речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре.

Об этом, как сообщили в Офисе президента, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания Конгресса местных и региональных властей,

Он также заявил об амбициозной цели восстановить разрушенную инфраструктуру на освобожденных территориях за год-два.

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«Кубраков проинформировал о темпах восстановления дорог и возобновлении проезда по мостам на освобожденных территориях и отметил, что поставлена амбициозная цель — отстроить инфраструктуру за один-два года», — сообщили на Банковой.

В ходе заседания также обсуждалось обеспечение жильем переселенцев и восстановление пострадавших зданий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что необходимо принять все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с комфортными бомбоубежищами, а старый жилой фонд был оборудован в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что власти разрабатывают комплексный план послевоенного восстановления и развития страны.

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