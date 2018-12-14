Растаможка евроблях. За прошлые сутки переоформили 575 автомобилей Сегодня, 14:26 0 Цей матеріал також доступний українською По состоянию на 14 декабря украинцы растаможили почти 2,8 тыс. авто на еврономерах Фото: Сервісні центри МВС у Волинській області via Facebook

Государственная фискальная служба сообщила, что за прошедшие сутки украинцы растаможили 575 автомобилей с иностранной регистрацией, за что уплатили 38 млн грн таможенных платежей.

С 25 ноября 2018 года, когда начали действовать новые правила ввоза транспортных средств, по 14 декабря было оформлено почти 2,8 тыс. транспортных средств на еврономерах, а сумма уплаченных пошлин составила почти 187,1 млн гривен, говорится в сообщении на сайте ДФС.

По состоянию на 13 декабря было оформлено почти 2,2 тыс. автомобилей на 149 млн гривен.

Больше всего автомобилей растаможили в Черновицкой области - 677, Волынской - 604, Киеве - 414 и Ровенской области - 202.

Напомним, 12 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила об изменениях во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые ограничивают права таможенных органов корректировать стоимость транспортных средств.

8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два законопроекта об автомобилях на еврономерах. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018 года.

10 декабря Южанина заявила, что Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на еврономерах практически на всех пропускных пунктах.

"Причина - вымышленная им (и.о. заместителя председателя ДФС Виктором Кривицким - ред.) новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - отметила она.