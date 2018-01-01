Растаможка евроблях. Станут ли они дешевле, если таможня не будет вмешиваться в их оценку Сегодня, 13:30 0 Цей матеріал також доступний українською С 25 ноября до 10 декабря растаможили лишь тысячу евроблях Фото: evrobliakhi.in.ua

Таможня не будет вмешиваться в оценку стоимости авто на иностранных номерах при растаможивании. Соответствующие изменения во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств подготовили Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Минфином, сообщила председатель комитета Нина Южанина. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Как доказать таможенникам стоимость автомобиля

Эти изменения должны решить проблему корректировки таможенными органами стоимости машин, проходящих таможенное оформление. Такое вмешательство, по ее словам, стало причиной огромных очередей на таможнях и создало препятствия для владельцев авто на иностранных номерах для растаможивания своих авто в течение льготного периода.

Для доказательства стоимости автомобиля владельцу нужно будет предоставить подтверждающий документ: банковскую справку, договор купли-продажи или копию таможенных деклараций

Для доказательства стоимости автомобиля владельцу нужно будет предоставить подтверждающий документ, в частности, банковскую справку, договор купли-продажи или копию таможенных деклараций. Если не предоставит, таможенники будут устанавливать стоимость самостоятельно. Для этого будут анализировать информацию о стоимости аналогичного автомобиля в стране, из которой его привезли. Именно в этом аспекте было больше всего замечаний со стороны граждан, рассказала Нина Южанина в эфире 5 канала.

"Это как раз касается исключительно вопроса фактурной стоимости транспортного средства, которая определяется декларантом и проверяется таможенниками. Эти изменения корректировки подходов или применения этих норм на местах регулируются именно подзаконным актом, таким как Временный порядок. И именно Министерство финансов, которое работало также над этим временным порядком и сейчас отвечает за его выполнение, должно отслеживать законность выполнения Временного порядка на местах", - отметила Южанина.

Станет ли растаможка дешевле и популярнее

Ранее у таможни было четкое требование, что в целях борьбы с занижением таможенной стоимости, она ориентировалась на европейские каталоги, например немецкую базу данных. И если гражданин покупал авто по цене даже ниже, чем в каталоге, то налоги все равно должен был платить от рыночной стоимости в Европе, рассказал в комментарии НВ глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий. Эти изменения позволят владельцам авто с иностранной регистрацией дешевле их растаможить. При этом эксперт отмечает, что бюджет Украины от этого получит меньше.

"Если это разница около 10%, то это еще не критично. А когда это в разы отличается, кроме того, человек не может спрогнозировать по какой цене ему будут растаможивать. То есть он купил автомобиль за 500 евро и рассчитывает на то, что он и растаможит его, исходя из 500 евро", - отметил Омельницкий.

По состоянию на 10 декабря растаможена тысяча евроблях

По состоянию на 10 декабря растаможена тысяча евроблях. Такие данные подает Государственная фискальная служба. Напомним, автомобили на еврономерах можно растаможить в течение полугода, а в первые 90 дней после вступления в силу соответствующих законов, что произошло 25 ноября, - со скидкой 50%.

Такое количество растаможенных авто по новым правилам - это немного, рассказал в эфире Радио НВ ведущий программы Едем дальше Виктор Стельмах. По его мнению, продление или непродление льготного периода будет зависеть от наплыва желающих растаможить. А очереди он не связывает с вмешательством таможни в оценку стоимости авто.

"Очередь должна уменьшиться по другой причине. Те владельцы автомобилей на временном ввозе, которые работают за рубежом, для того, чтобы не платить задаток за въезд в Украину, как сейчас этого требует законодательство, массово становятся на консульский учет в тех странах, где они работают. Они получают право несколько раз въезжать в Украину и однократно въезжать в Украину в течение 10 дней и, собственно говоря, не платить пошлины за это. Это, по моему мнению, уменьшит очереди", - пояснил Стельмах.

Растаможка станет дешевле, если эти изменения заработают

Растаможка станет дешевле, если эти изменения заработают, рассказал в комментарии НВ сопредседатель организации АвтоЕвроСила Александр Чернявский. И их надо было вводить гораздо раньше. Также он подтвердил, что темпы растаможивания напрямую связаны с завышением таможенной стоимости.

"Слишком большие налоги вообще на растаможку, потому что сделали так, что человек должен платить где-то 200% от стоимости автомобиля, от 100 до 200%. Многие люди не могут даже посчитать, во сколько им обойдется растаможивание, потому что планировал себе одну сумму, а оно оказалось вдвое дороже", - заявил Чернявский.

Напомним, Верховный суд Украины отказался отменить закон о евробляхах. Иск к президенту и Верховной Раде о признании противоправным принятия соответствующих законопроектов подала общественная организация Бюро добрых дел. Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением регламента, а потому президент должен наложить на них вето.