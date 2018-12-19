Евробляхи. Кабмин опубликовал Временный порядок растаможивания автомобилей
Кабинет министров Украины опубликовал документ под названием Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины и утвержденные изменения в него.
Как отмечается тексте постановления о временном порядке растаможивания автомобилей от 12 декабря 2018 года, оно вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно сообщению Кабмина, таможенное оформление автомобилей будет осуществляться со следующими особенностями:
- применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
- минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
- регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.
Напомним, 12 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила об изменениях во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые ограничивают права таможенных органов корректировать стоимость транспортных средств.
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8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два законопроекта об автомобилях на еврономерах. Они уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018 года.
10 декабря Южанина заявила, что Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на еврономерах практически на всех пропускных пунктах.
"Причина - вымышленная им (и.о. заместителя председателя ГФС Виктором Кривицким - ред.) новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - отметила она.
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