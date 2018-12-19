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Евробляхи. Кабмин опубликовал Временный порядок растаможивания автомобилей

Сегодня, 15:14
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Постановление о временном порядке растаможивания автомобилей вступило в силу со дня опубликования

Кабинет министров Украины опубликовал документ под названием Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины и утвержденные изменения в него.

Как отмечается тексте постановления о временном порядке растаможивания автомобилей от 12 декабря 2018 года, оно вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно сообщению Кабмина, таможенное оформление автомобилей будет осуществляться со следующими особенностями:

  • применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
  • определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;
  • минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
  • регламентации действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Напомним, 12 декабря глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила об изменениях во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые ограничивают права таможенных органов корректировать стоимость   транспортных средств.

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8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два законопроекта об автомобилях на еврономерах. Они уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018 года.

10 декабря Южанина заявила, что Государственная фискальная служба блокирует таможенное оформление транспортных средств на еврономерах практически на всех пропускных пунктах.

"Причина - вымышленная им (и.о. заместителя председателя ГФС Виктором Кривицким - ред.) новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - отметила она.

Теги:   Растаможка Евробляхи Кабмин

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