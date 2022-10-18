Санкции (не) работают. Как появились Shahed, Mohajer и ракеты, которые покупает Россия — 5 фактов о военной промышленности Ирана 18 октября, 11:14 Эксклюзив НВ Массовое изготовление неядерного оружия стало возможным благодаря снятию большей части санкций с Ирана сразу после подписания Рамочного ядерного соглашения в 2015 году. (Фото:REUTERS)

Иран готовится передать России ракеты собственной конструкции. После массированных атак Киева, Одессы и других городов Украины иранскими дронами-камикадзе это тревожная информация. Но откуда у Ирана взялись ракеты, и как он их производит в условиях санкций?

Вчера Россия нанесла очередной удар по центру Киева. На этот раз главным оружием были не российские ракеты, а дроны-камикадзе Герань-2, которые фактически перекрашенные БПЛА Shahed-136, которые разработал и производит Иран. Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки дронов-камикадзе РФ. Но пока ситуация только обостряется.

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На минувшей неделе американская разведка сообщила, что Иран планирует отправить в Россию не только новую партию беспилотников, но и баллистические ракеты «земля-земля». Это может компенсировать большие потери российского оружия и возобновить поставки высокоточных боеприпасов, потому что российский военно-промышленный комплекс столкнулся с санкциями и ограничениями в закупке комплектующих.



НВ Бизнес выяснил действительно ли у Ирана соответствующие технологии, кто именно производит там дроны и ракеты и как иранские производители Shahed связаны с Укроборонпромом и ГП Антонов.