Война Большой стройке не помеха. Рада вернула акциз на горючее — деньги пойдут на дороги 21 сентября, 20:39 Рада вернула акциз на горючее, однако оставила льготу для военных (Фото:Oleksandr Sokurenko/Alamy/Reuters)

Рада вернула акциз на топливо, однако оставил льготу для военных нужд — для Минобороны акциз останется нулевым на период военного и чрезвычайного положения.

Верховная Рада приняла в целом законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизного налога на топливо. Решение поддержало 255 депутатов.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Согласно положениям законопроекта, акцизы будут составлять:

бензин 100 евро за 1000 литров;

дизель 100 евро за 1000 литров;

сжиженный газ, бутан, изобутан — 52 евро за 1000 литров;

топливо моторное альтернативное — 100 евро за 1000 литров;

биодизель — 100 евро за 1000 литров.

НДС на все виды топлива остается на уровне 7%.

Нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны. Льготы будут действовать до конца военного положения, но не позднее первого июля 2023 года.

В пояснительной записке к закону отмечается, что возвращение акциза необходимо из-за «дефицита средств для финансирования дорожного хозяйства». В частности, по словам авторов закона, средства необходимы на выплату госзаимствований на строительство дорог и для ремонта, разрушенных войной автодорог.

Напомним, что в марте парламент принял закон о нулевой ставке акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.

Кроме того, Кабмин разрешил использование горючего стандартов Евро-3 и Евро-4 на время действия военного положения.

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