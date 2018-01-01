Рада увеличила в бюджете расходы на пенсии Сегодня, 18:32 53 Цей матеріал також доступний українською Расходы на пенсии составят 150,1 млрд грн

Верховная Рада увеличила на 10,8 млрд грн расходы государственного бюджета-2018 на выплату пенсий - с 139,3 млрд до 150,1 млрд грн.

Соответствующее изменение содержится в принятом во втором чтении и в целом законе №9369 с технико-юридическими правками, передает Интерфакс-Украина.

При этом законопроект предлагает сократить финансирование ряда бюджетных программ.

Помимо этого изменениями в госбюджет Кабмин предлагает перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных Сил – на 300 млн грн, для сотрудников прокуратуры – на 100 млн грн, для сотрудников Службы безопасности – на 65 млн грн с учетом введения военного положения.