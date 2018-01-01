Рада утвердила среднесрочное планирование бюджета Сегодня, 17:37 51 Цей матеріал також доступний українською Фото: НБУ/Flickr

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8044 и ввела среднесрочное бюджетное планирование.

За соответствующий документ проголосовали 238 депутатов, передают Українські Новини.

Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.

Отныне вместо однолетних Основных направлений бюджетной политики вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года.

Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.

Минфин будет разрабатывать бюджетную декларацию с учетом положений документов государственного стратегического планирования на пять и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В свою очередь, стратегические планы распорядителей будут уточняться на основании Бюджетной декларации. Этим документом Минфин предложил обновить бюджетный календарь.

Кабинет Министров должен одобрить бюджетную декларацию и макроэкономический прогноз не позднее 1 июня. Это оставляет достаточно времени для согласования предложений в бюджет между главными распорядителями и Минфином.