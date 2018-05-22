Рада согласилась упростить фермерам доступ к сельхозземле

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечению коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности.

За соответствующий законопроект №7060 проголосовали 230 народных депутатов.

"Законопроектом предлагается упростить доступ граждан Украины к землям сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности", - сообщает пресс-служба парламента.

Проектом, в частности, предусматривается:

- определить особенности использования и распоряжения земельным участком сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, переданной на земельных торгах в аренду для создания и развития семейных фермерских хозяйств;

- установить перечень физических лиц, смогут бесплатно получить землю для ведения личного крестьянского хозяйства в пределах норм бесплатной приватизации, размер которых уменьшается (не более 1,0 га, вместо 2,0 га по действующей нормой)

- установить ограничения на размеры земельных участков других категорий земель, которые могут предоставляться в собственность или аренду и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче сельскохозяйственной земли в собственность украинских фермеров, которые на ней работают.