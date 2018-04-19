Рада собралась узаконить органическую продукцию

Депутаты сделали шаг к введению в Украине маркировки органической продукции

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается утвердить основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции.

"За" соответствующий законопроект №5448-д проголосовал 251 народный депутат на заседании 19 апреля.

Так, предлагается обязать производителей ежегодно проходить сертификацию органического производства для подтверждения, декларировать объемы такой продукции и согласовывать ее маркировку продукции с органом сертификации. Срок действия сертификата составит 15 месяцев с даты его выдачи. Оплата услуг сертификации осуществляется на договорных началах.

Проектом предлагается определить систему прав и обязанностей субъектов рынка органической продукции, в частности, операторов рынка, органов сертификации.

Положениями проекта закона регламентированы требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям.

Предусматривается введение четкого и прозрачного механизма регистрации в органах сертификации, операторов рынка и органического семян, определение механизма государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов рынка органической продукции и установление ответственности за нарушение законодательства в этой сфере.

Документом также предусмотрено установить требования к перечню веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах, определить процедуру, по которой они могут быть разрешены к использованию.

Проект закона содержит положения относительно процедуры сертификации органического производства и обращения органической продукции, устанавливает требования к органам сертификации, их функции и ответственность.

Отдельно предлагается определить требования к хранению, перевозке, реализации, декларирование и маркировки органической продукции.

Документом предлагается также ввести штраф за реализацию продукции с органическим государственным логотипом при отсутствии удостоверяющего сертификата. В частности, для юрлиц штраф составит от восьми минимальных заработных плат, для физлиц-предпринимателей (ФОП) – пять минимальных зарплат.

Напомним, в 2016 году Кабмин утвердил правила производства органической продукции животноводства. Документ урегулирует требования содержания, выпаса, лечения, кормления животных и производства соответствующей продукции.