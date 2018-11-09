Рада сняла преграды для снижения ренты на добычу газа из новых скважин

Верховная Рада сняла преграды для использования сниженной рентной платы за пользование недрами для добычи газа из скважин, бурение которых началось в 2018 году.
Соответствующая норма прописана в принятом 8 ноября во втором чтении и в целом законопроекте №8487 о растаможивании автомобилей, передает Интерфакс-Украина.
В частности, текст документа содержит поправку, которая урегулирует вопрос с использованием ренты.
Напомним, что в конце 2017 года Верховная Рада снизила ренту на добычу газа из новых скважин. Новые ставки ренты снижены до 12% (для скважин глубиной до 5 км) и до 6% (для скважин глубже 5 км). Кроме того, рента также снижена на скважины, где бурение будет начато после 1 января 2018 года. Также закон с 1 января 2019 года снизил ставки на газоконденсат с 21-45% до 14-29%. Принятые ставки будут действительны до 2023 года.
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