Рада сняла преграды для снижения ренты на добычу газа из новых скважин

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Депутаты внесли изменения в закон
Фото: ugv.com.ua

Депутаты внесли изменения в закон

Верховная Рада сняла преграды для использования сниженной рентной платы за пользование недрами для добычи газа из скважин, бурение которых началось в 2018 году.

Соответствующая норма прописана в принятом 8 ноября во втором чтении и в целом законопроекте №8487 о растаможивании автомобилей, передает Интерфакс-Украина.

В частности, текст документа содержит поправку, которая урегулирует вопрос с использованием ренты.

Напомним, что в конце 2017 года Верховная Рада снизила ренту на добычу газа из новых скважин. Новые ставки ренты снижены до 12% (для скважин глубиной до 5 км) и до 6% (для скважин глубже 5 км). Кроме того, рента также снижена на скважины, где бурение будет начато после 1 января 2018 года. Также закон с 1 января 2019 года снизил ставки на газоконденсат с 21-45% до 14-29%. Принятые ставки будут действительны до 2023 года.

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