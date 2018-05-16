Рада провалила закон из пакета об ассоциации с ЕС

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Рада провалила введение европейских правил транзита товаров

Рада провалила введение европейских правил транзита товаров

Верховная Рада Украины провалила правительственный законопроект №5627 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно приведения транзитных процедур в соответствии с Конвенцией о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

За принятие документа за основу проголосовали только 194 нардепа, сообщается в карточке законопроекта на сайте парламента.

Кроме того, депутаты отказались отправить документ на доработку субъекту законодательной инициативы - Кабинету министров.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен в соответствии с Планом мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на 2016 - 2019 годы, а также во исполнение Плана имплементации Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о едином режим транзита.

Для этого законопроект предусматривал: ввести в Украине таможенные декларации, соответствующие декларациям ЕС, для процедуры общего транзита при торговле товарами между Украиной и договаривающимися сторонами Конвенции независимо от вида и происхождения этих товаров; начать процесс адаптации Единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов Украины в новую компьютеризированную транзитную систему, которая применяется договаривающимися сторонами Конвенции.

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