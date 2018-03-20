Рада провалила ключевую реформу для госбюджета

Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о среднесрочном бюджетном планировании.

При рассмотрении проекта №8099 в сессионном зале он не набрал необходимого голосов. Максимально за него голосовали 215 депутатов во вторник, 20 марта.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после обсуждения документа трижды ставил на голосование законопроект, однако документ не получил поддержки депутатов. Он также предлагал проголосовать за законопроект за основу, однако министр финансов Александр Данилюк не поддержал его.

"Смысла голосовать за основу нет. Это значит, что мы останавливаем работу над трехлетней декларацией. Значит, мы остановили ключевую реформу в стране. И я не знаю, как дальше мы будем продолжать работать по бюджету", – сказал Данилюк, цитирует его Интерфакс-Украина.

Как отметил министр финансов, представляя законопроект в парламенте, принятие законопроекта – необходимый шаг для непрерывного перехода к среднесрочному бюджетированию и продолжению бюджетной реформы.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроект предусматривает разработку Министерством финансов до 15 мая этого года Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы и подачу их на рассмотрение Кабинета министров, который, в свою очередь, должен утвердить документ не позднее 1 июня. Также документ регламентирует подачу этого документа в парламент в пятидневный срок после утверждения.