Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года Сегодня, 18:16 379 Цей матеріал також доступний українською За соответствующий законопроект проголосовал 231 депутат Фото: Верховна Рада України/Facebook

Верховная Рада одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за соответствующий законопроект проголосовал 231 депутат.

18 декабря законопроект поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Документ предусматривает, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект вступает в силу на следующий день с момента ​​его публикации.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вне зависимости от решений Верховной Рады касательно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, он будет фактически действовать до принятия закона об обороте земель.

Запрет на продажу земель сельхозназначения ввели в Украине в 2001 году. С тех пор мораторий несколько раз продлевали.