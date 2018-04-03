Рада поддержала законопроект о концессиях

Верховная Рада Украины (ВР) приняла за основу законопроект №8125 О концессии.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Отметим, что законопроект поддержали 240 народных депутатов.

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук сообщил, что законопроект разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе, концессии. При этом, по его словам, право собственности на объект концессии остается у местной территориальной громады, пишет Интерфакс-Украина.

"По статистике, в ЕС подписано на EUR12 млрд концессионных договоров. Это современный инструмент, который дает толчок для развития инфраструктуры", – добавил он.

При этом, он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, относительно концессионного конкурса.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на своей Facebook-странице, что принятие законп увеличивает шанс привлечения стратегических мировых инвесторов в экономику на прозрачных условиях.

"Для государства - это увеличенные поступления в государственный бюджет, тысячи новых рабочих мест, новые технологии и прозрачная бизнес-культура и правила", - написал министр.

Напомним, в марте этого года, президент Петр Порошенко подписал закон, который будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии.