Рада приняла за основу закон о снижении таможенного лимита для посылок

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На сегодня сумма порога безналоговых посылок составляет €150
Фото: пресс-служба Новой почты

На сегодня сумма порога безналоговых посылок составляет €150

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о снижении порога безналоговых пересылок со €150 до €100 для одного получателя-физлица.

За законопроект №9260 проголосовали 233 народных депутата при минимально необходимых 226.

Данный законопроект предусматривает с 2019 года взыскание налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент €100. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го – для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более €150, после окончания этого срока – €100.

Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла так называемый "закон о трех посылках", которым с 1 января 2019 года ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью €150. При этом ряд почтовых операторов Украины обратились с просьбой к президенту ветировать указанный закон.

Ранее, еще в 2016 году, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) предложила Минфину рассмотреть вопрос о снижении до €22 норм безналогового ввоза посылок.

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