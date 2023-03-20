Меняют работу. Рада отправила в отставку глав Минцифры и Минстратегпрома 20 марта, 14:09 Эксклюзив NV Павел Рябикин (Фото:Владимира Федотова / NV)

Верховная Рада отправила в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина и главу Минцифры Михаила Федорова.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«В отставку отправили министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина. В отставку отправили вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова», — написал депутат.

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В то же время он подчеркнул, что Федорова назначат на новую должность. По словам Гончаренко, он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.

«Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании», — добавил депутат.

Первым о возможной отставке Рябикина сообщал депутат Ярослав Железняк 17 марта. По его словам, место главы Минстратегпрома вместо него займет Александр Камышин, который до этого возглавлял Укрзализныцю.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил отставку Рябикина.

Как отмечал Гончаренко в своем Telegram, Рябикина могут отправить послом в Китай.

Павел Рябикин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 4 ноября 2021 года. Перед этим он был главой Государственной таможенной службы и руководил аэропортом Борисполь.

