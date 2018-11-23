Рада отменила закон о "трех посылках", но снизила таможенный лимит на получение

Верховная Рада Украины приняла закон о снижении порога безналоговых пересылок со €150 до €100 для одного получателя-физлица. При этом норма о "трех посылках" отменена.

Законопроект №9260, который содержит такую норму поддержали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Данный законопроект предусматривает с 2019 года взыскание налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент €100. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го – для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более €150, после окончания этого срока – €100.

Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Еще в 2016 году, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) предложила Минфину рассмотреть вопрос о снижении до €22 норм безналогового ввоза посылок.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла так называемый "закон о трех посылках", которым с 1 января 2019 года ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью €150. При этом ряд почтовых операторов Украины обратились с просьбой к президенту ветировать указанный закон.

Впрочем, как сообщил Минфин после принятия изменений о снижении таможенного лимита на посылки, норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.