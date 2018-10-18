Рада отказалась от повышения акциза на алкоголь и сигареты с 2019 года

Верховная Рада отклонила законопроект №9085 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов, который предусматривал повышение ставки акцизного, экологического налогов и рентной платы за использование радиочастот на 9% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Законопроект также предлагал повысить рентную плату за использование недрами в целях, не связанных с использованием полезных ископаемых, за специальное использование воды и за специальное использование лесных ресурсов на 10,3% в соответствии с прогнозированным ростом индекса цен производителей промышленной продукции в текущем году.
По расчетам Минфина, этот законопроект должен был обеспечить увеличение поступлений в сводный бюджет и принести в около 6,4 млрд грн, пишет ZN.UA.
Напомним, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении табачного акциза в 4,5 раза до 2025 года.
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