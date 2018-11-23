Рада отказалась менять закон о госзакупках под Порошенко

Верховная Рада в ночь на пятницу, 23 ноября, отклонила внесенный президентом Украины Петром Порошенко еще в апреле этого года законопроект №8265 с правками в закон О публичных закупках.
За принятие документа в первом чтении проголосовало лишь 166 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В ходе рассмотрения законопроекта первый вице-спикер Ирина Геращенко указывала, что его принятие позволило бы участникам тендеров дополнительно снижать цену во время самого аукциона, передает агентство Интерфакс-Украина. Потенциальная экономия от этого оценивалась в 9 млрд грн.
По ее словам, документ также давал возможность исправить участникам торгов свои ошибки на протяжении одного дня и улучшение процедуры обжалования в Антимонопольном комитете.
"Мы углубляем реформу [публичных закупок – ред.] и даем доступ малому бизнесу. Будут упрощены маленькие тендеры", – агитировал за законопроект первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, однако безрезультатно.
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