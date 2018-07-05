Рада официально попросила ЕС поддержать Украину в газовых вопросах

Верховная Рада Украины призывает институции Европейского Союза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Соответствующее постановление №8551 с заявлением парламента поддержали 233 народных депутата, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно заявлению, украинский парламент ожидает от ЕС подтверждения "стратегической роли Украины как государства-партнера для поставок газа в Европейский Союз".

В документе отмечается, что Верховная Рада ожидает от ЕС меры, которые сделают невозможным строительство "политически мотивированного проекта" - транзитного газопровода Северный поток-2, угрожающего энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Верховная Рада признает необходимость формирования общего видения путей интеграции Украины в единый цифровой рынок Европейского Союза, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.

"Верховная Рада Украины подчеркивает необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия", - сказано в обращении.

Кроме того, депутаты призывают ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.

Встреча по этому вопросу между представителями Евросоюза, России и Украины пройдет 17 июля.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Отметим, что данные квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков свидетельствуют, что газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.