Рада одобрила запрет на один из видов растительного масла

Верховная Рада Украины приняла за основу закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

За соответствующий законопроект №3871 проголосовали 233 народных депутата, говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

В пояснительной записке в документу отмечается, что его цель – "прямой запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов".

Документ предлагает ввести административную ответственность за производство, введение в оборот или реализацию "пищевых продуктов с содержанием пальмового масла". Также запрещается использование пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов и пищевых продуктах, производимых в Украине.

Несоблюдение требований закона влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий от 20 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 грн до 1700 грн). Повторное нарушение, совершенное в течение года после применения мер административного взыскания, влечет штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 грн до 3400 грн).