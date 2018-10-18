Рада одобрила в первом чтении проект госбюджета-2019

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Проект госбюджета-2019 прошел первое чтение в парламенте

Проект госбюджета-2019 прошел первое чтение в парламенте

Верховная Рада одобрила постановление О выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2019 год. Это означает принятие проекта госбюджета в первом чтении.

За документ проголосовали 240 депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Помимо того Верховная Рада также одобрила в первом чтении еще один законопроект из так называемого "бюджетного пакета": "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" (№9084).

Теперь Кабинет министров с участием профильного парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать Раде обновленный проект с учетом ее Бюджетных выводов со сравнительной таблицей с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений депутатов.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.

Напомним, что правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1,01 трлн грн и расходами 1,09 трлн грн. Бюджет построен на прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции на уровне 7,4%.

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