Комитет поддержал. Рада не уволила Пацкана с должности председателя Счетной палаты
Валерий Пацкан, глава Счетной палаты Украины (Фото:rp.gov.ua)
Верховная Рада не поддержала отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана.
Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, за соответствующий проект постановления проголосовали 215 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Как сообщалось, 4 ноября Пацкан написал заявление об отставке. Позже бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать его увольнение.
Ранее сообщалось, что вместо Пацкана на должность, вероятно, назначат бывшего руководителя Госаудитслужбы Геннадия Плиса.
Напомним, в октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу и главе Счетной палаты Валерию Пацкану. Пацкан назвал вручение подозрения «политическими разборками».
7 ноября НАБУ и САП завершили расследование. По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года нардеп 8 созыва ВР получил 117 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. В ходе следствия также установлен факт получения этим депутатом еще более 10 тыс. грн компенсации.
30 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Пацкан отозвал заявление об увольнении.
«Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после освобождения от должности главы Счетной просто членом», — написал Железняк.