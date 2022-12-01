Комитет поддержал. Рада не уволила Пацкана с должности председателя Счетной палаты 1 декабря, 15:01 Валерий Пацкан, глава Счетной палаты Украины (Фото:rp.gov.ua)

Верховная Рада не поддержала отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, за соответствующий проект постановления проголосовали 215 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.



Как сообщалось, 4 ноября Пацкан написал заявление об отставке. Позже бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать его увольнение.

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Ранее сообщалось, что вместо Пацкана на должность, вероятно, назначат бывшего руководителя Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

Напомним, в октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу и главе Счетной палаты Валерию Пацкану. Пацкан назвал вручение подозрения «политическими разборками».

7 ноября НАБУ и САП завершили расследование. По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года нардеп 8 созыва ВР получил 117 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. В ходе следствия также установлен факт получения этим депутатом еще более 10 тыс. грн компенсации.

30 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Пацкан отозвал заявление об увольнении.

«Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после освобождения от должности главы Счетной просто членом», — написал Железняк.

