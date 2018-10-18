Рада легализовала банкротство физлиц

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Кодекса по процедурам банкротства, который предусматривает процедуру банкротства физического лица.

За соответствующий проект №8060 проголосовали 237 народных депутатов 18 октября.

"Принятым Кодексом установлены условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признании его банкротом и применения ликвидационной процедуры с целью полного или частичного удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица", – говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Кодекс принят с технико-юридическими правками. Глава профильного Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук зачитал под стенограмму согласованные предложения для включения в проект Кодекса.

По словам Иванчука, законопроект "отвечает на все вопросы, касающиеся санации, банкротства, ликвидации юридических лиц".

Вторая книга содержит новый институт украинского законодательства – эта книга регулирует банкротство физических лиц, добавил он.

Законопроект предполагает судебную и досудебную процедуру банкротства физлица. В частности, предлагается разрешить применить к физлицу, которое не в состоянии погасить долги, их реструктуризацию, в ином случае - признать его банкротом с удовлетворением требований кредиторов.

Документом также предлагается разрешить продавать имущество банкротов исключительно на электронном аукционе через единую систему при обязательном согласовании с кредиторами стартовой цены лота, текста объявления, стоимости содержания.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, существующее регулирование процедур банкротства позволяет должникам уклоняться от выполнения своих обязательств перед кредиторами. Процедуры банкротства слишком длинные и недостаточно эффективные, что делает отечественный рынок неконкурентоспособным.

Законопроект также предлагает позволить обеспеченным кредиторам инициировать дело о банкротстве.