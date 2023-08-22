Плохие игры с МВФ. В Раде подменили текст законопроекта № 8401 и теперь он не соответствует меморандуму 22 августа, 13:56 Ярослав Железняк, член фракции Голос (Фото:goloszmin.org)

МВФ не засчитает Украине законопроект № 8401, как выполнение структурного маяка, предусмотренного меморандумом.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, причина заключается в том, что после вмешательства в процесс рассмотрения заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта.

Видео дня

«Был текст № 8401 ко второму чтению, где был нормальный текст (проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов). Но потом была встреча в Раде: Премьер, руководство Рады, Министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по проверкам», — сказал нардеп.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и, собственно, сам Железняк «сразу сказали о рисках». Они, утверждает нардеп, заявляли, что Украине «не засчитают выполнение маяка» и что «после такого „броска“ МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверках, и в следующих условиях это будет уже реальное возвращение и даже усиление, а не номинальное (как предусматривал изначально текст 8401)».

«В конце я при всех присутствующих задал вопрос: „Кто гарантирует то, что новый текст МВФ засчитает?“. На что получил ответ от Шурмы: „Мы проведем все необходимые переговоры“ … Еще и обещали за 3 недели дать новую концепцию по единому органу проверок (что, конечно, никто не сделал). Все фракции были свидетелями. Ну, как вы видите, провели и подготовили», — говорит Железняк.

Нардеп убежден, что «этот пункт становится проблемой для взаимодействия с МВФ: мало того, что дедлайн пропустили, но еще и бросили». Кроме этого, по его мнению, сейчас реально МВФ очень тщательно будет следить за возвращением проверок.

Также, Железняк отмечает, что «учитывая, что уже конец августа, а по этому никто еще пальцем не пошевелил, то будет дальше, как всегда: в последний момент бросят худший текст, написанный на коленке, и «голосуй — или смерть».

Законопроект № 8401 возвращает систему налогообложения в довоенное состояние. В частности законопроект регулирует переход с 2% ЕН и возвращает ответственность за нарушения в сфере применения РРО.