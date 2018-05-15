Рада изменила процедуру инвестирования в Украину

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6141 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций.

Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроект предполагает внедрение в систему депозитарного учета Украины института номинального держателя.

Законом предлагается ввести надлежащий правовой режим учета прав собственности иностранных клиентов глобальных хранителей или других финансовых посредников на ценные бумаги в депозитарной системе Украины. В частности, с этой целью в законодательство относительно депозитарной деятельности внесены новые правовые категории - номинальный держатель, счет в ценных бумагах номинального держателя.

Иностранные финансовые учреждения, которые соответствуют перечисленным в проекте критериям, предлагается определить номинальными держателями и предоставить возможность украинским депозитарным учреждениям открывать для них счета в ценных бумагах номинального держателя.

На указанных счетах украинская депозитарная, в соответствии с положениями проекта, будет вести учет ценных бумаг и прав на ценные бумаги, владельцами которых являются клиенты номинального держателя.

Также законом нормируются основы функционирования и обслуживания названных счетов, связанные с этим ограничения и требования, в частности, раскрытие информации, а также вопросы государственного регулирования и контроля и тому подобное.

Напомним, что капитальные инвестиции в Украину за 2017 год выросли на 22,1% в сравнении с 18% в 2016 году - до 412,8 млрд грн.