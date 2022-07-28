Теперь все будет по-другому. Рада внесла поправки в закон о приватизации — главные изменения 28 июля, 22:24 Верховная Рада 28 июля изменила условия приватизации (Фото:ВРУ / Facebook)

28 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в закон о приватизации.

Законопроект № 7451, направленный на ускорение приватизации и релокации бизнеса, принят 233 голосами.

«Процедуры продажи госимущества теперь станут более быстрыми, прозрачными и, соответственно, более удобными для бизнеса. Благодаря обновленным законодательным нормам, аграрии смогут приобрести и модернизировать не функционирующие государственные спиртовые заводы и комбинаты хлебопродуктов. Это позволят частично решить вопросы хранения и переработки зерна и создания продукта с добавленной стоимостью», — сообщает Урядовий портал.

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Ключевые изменения, предусмотренные в законе:

— существенное сокращение сроков проведения приватизационных аукционов и подготовки объектов — от объявления до подписания договора не более 2 месяцев;

— минимизация рисков — оплата до заключения договора купли-продажи;

— разблокирование приватизации госпредприятий с арестами и обременениями имущества (только с уже принятыми решениями о приватизации таких 115) с сохранением прав кредиторов;

— проведение крупной приватизации на онлайн-аукционах;

— передача всех разрешений и лицензий новым владельцам вместо необходимости переоформлять все разрешительные документы;

— цифровизация ключевых приватизационных процессов — онлайн-объявления об аукционах.

Также значительные изменения внесены в процедуры крупной приватизации — это касается продажи объектов с балансовой стоимостью более 250 млн грн. Все такие аукционы переведены на Прозорро.Продажи.

«Это делает невозможным постороннее влияние на участников аукционов, экономит государству средства и устраняет коррупционные риски относительно полноты предоставления информации об объектах», — добавили в Кабмине.

В то же время бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подверг критике принятый закон. «Этим законом закреплено, что в случае первого неудачного аукциона стартовая цена опускается на 50% и объект может быть выкуплен даже если на участие в аукционе подана одна заявка. При этом в общем доступе не будет указана полная информация о покупателе», — написал он в Facebook.

В 2021 году от приватизации в госбюджет поступило 5,07 млрд грн. План на год составлял 12,3 млрд грн.

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