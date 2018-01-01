Рада дала "законное" определение виски. Повлияет ли это на его качество? Сегодня, 13:30 0 Цей матеріал також доступний українською По мнению экспертов, принятое Радой определение виски никак не повлияет на алкогольный рынок

Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие виски. Установлено, что это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках зернового дистиллята. Кроме того, в законе разграничены понятия "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый неденатурированный". Подробнее об этом - в сюжете Радио НВ.

Противоречивое определение, африканские стандарты

Украинский напиток не будет виски с классическим названием, ведь его определение в нашей стране очень противоречивое, говорит в комментарии Радио НВ президент Ассоциации сомелье Украины Иван Бачурин.

По его словам, по кондиции напиток, изготовленный в Украине, ближе к африканским стандартам, хотя по зерну это похоже ближе к США и Канаде. В то же время пункт о выдержке вообще отсутствует. То есть под такое определение можно взять любую водку и назвать ее виски, добавил эксперт.

"Коридор в 35-45 градусов - вопиющий. Под него подходит практически любой алкоголь, кроме качественного. Потому что лучшие образцы - бочковой крепости. Шотландские регулярные разливы делают именно 46-градусной кондиции", - сказал Бачурин.

Такое определение виски скорее всего никак не повлияет на алкогольный рынок, говорит в кометари Радио НВ эксперт по алкогольного рынка Ростислав Чайковский. По его словам, в основном при покупке алкоголя люди ориентируются на бренд, хотя среди крепких напитков у украицив самым популярным является водка.

Интересные факты о виски

Виски - это национальный алкогольный напиток Шотландии и Ирландии, который получают петегонкой, то есть дистилляцией сброженного зернового солода и выдержки спирта в деревянных, обычно дубовых, бочках. С ирландского языка виски означает "вода жизни".

В зависимости от вида напитка используют различные виды зерна, в том числе ячмень или подслащенный ячмень, рожь или подслащенную рожь, пшеницу и кукурузу.

Первое письменное упоминание о виски датируется 1405 годом именно в Ирландии. Там его производили монахи.

По закону шотландский виски должно выдерживаться не менее трех лет. Только по истечению этого срока солодовый дистиллят имеет право называться виски.

Ирландский виски обычно выдерживается пять лет. Канадский - не менее шести.

Солодовые виски, не предназначенные для получения смешанных сортов, выдерживают от пяти до 20 лет и более. Наиболее распространенные сроки выдержки - 10 и 12 лет для оригинальных сортов; и 21 год для эксклюзивных и коллекционных сортов. Некоторые редкие сорта виски выдерживаются от 30 до 50 лет.

Добавим, что законом, принятым парламентом по виски, народные избранники также утвердили увеличение с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. К тому же, как и анонсировалось ранее, Рада не будет увеличивать акциз на алкоголь - все алкогольные напитки в 2019 году будут облагаться без изменений.

Напомним, как сообщала прокуратура города Киева, летом этого года в столице нашли склад поддельного виски на 5 млн гривен. Также добавим, что в киевском супермаркете выставили на продажу бутылку одного из самых дорогих виски в мире БалвЕни The Balvenie. Бутылку под номером 79 в специальном футляре продают за миллион гривен. Напиток имеет 53 года выдержки. Таких бутылок есть лишь 113 в мире.

Виски, стоимостью в миллион сто тысяч долларов. В Шотландии ушла с молотка самая дорогая бутылка алкоголя в мире. Виски Мак-Алан, разлитое в 1986 году - с особой, лимитированной коллекции. Всего таких бутылок выпустили лишь 12. Сколько из них уцелело - неизвестно. Одна из бутылок могла разбиться семь лет назад в Японии, в результате землетрясения. Другую же могли откупорить и выпить. Приобрел рекордно дорогое виски покупатель с Азии, имя которого не разглашается.