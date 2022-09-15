Dzien dobry. Сколько украинских заробитчан изучают польский язык ради более высокой зарплаты — исследование 15 сентября, 13:23 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Более половины, а именно 52,8% трудоустроенных в Польше украинцев уже овладевают польским языком, чтобы впоследствии получить там высококвалифицированную работу.

Еще 35% мигрантов планируют начать обучение в ближайшее время, в то время как 12,2% утверждают, что для того, чтобы обеспечить себя достойным уровнем жизни в Польше, им достаточно знания родного языка.

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Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. В опросе приняли участие 1440 украинских граждан, трудоустроенных в Польше.

«Средняя зарплата даже для рабочих специальностей, которые преимущественно занимают украинцы в Польше, составляет 28−32 тыс. грн в месяц. Это примерно вдвое больше, чем в Украине. Вместе с тем поляки готовы приглашать украинцев и на высококвалифицированные позиции, где эта отметка может значительно вырасти. Главный барьер, отделяющий образованных украинцев от достойной работы за пределами Украины, — это знание иностранных языков», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Она добавила, что в первую очередь серьезно изучать польский язык начали именно те украинцы, которые не планируют еще по крайней мере полгода-год возвращаться в Украину.

С начала лета 2022 года в Польше действуют государственные программы по обеспечению бесплатных курсов польского языка для всех беженцев из Украины, финансируемого польским Фондом труда.

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