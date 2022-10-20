Простая физическая работа от 28 тысяч. Какое трудоустройство предлагают украинкам в Польше 20 октября, 21:04 Украинские беженцы в Европе (Фото:HejUkraina/Twitter)

Украинки едут в Польшу работать, а не в поисках безопасного убежища.

Со второй половины сентября возросла заинтересованность украинок работой в Польше, однако массового наплыва работниц из-за экономической ситуации в Украине или ракетных обстрелов пока нет. Об этом НВ Бизнес сообщили в Миграционной платформе EWL.

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Так, в октябре количество выездов в Польшу превышает количество возвратов в Украину в среднем на 3−5 тыс. граждан Украины в день, уточнили в EWL, ссылаясь на данные Пограничной службы Польши.

«Мы заметили, что больше стало уезжать женщин трудоспособного возраста, интересующихся вакансиями в европейских странах. Они едут именно работать, а не в поиске безопасного убежища, потому что часто оставляют детей дома. Больше всего женщин выезжает из Центральной и Западной Украины. Сейчас, когда в Европе традиционно продолжается высокий сезон производства на предприятиях, у работодателей есть различные предложения работы», — рассказал Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

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Он добавил, что около 80% украинок выбирают для трудовой миграции Польшу, поскольку она остается наиболее понятной в плане работы, а сама страна культурно близка для украинцев. Еще около 10% уезжают зарабатывать в Чехию, остальные — в Германию, Голландию, Румынию, другие страны ЕС.

По данным EWL, для украинок, не знающих польского языка и не имеющих опыта работы, предлагают простую физическую работу. Больше ее в промышленном производстве, сфере логистики и e-commerce, которая сейчас активно готовится к рождественским праздникам и Black Friday. Работу можно найти на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Предприятия автомобильной отрасли, постепенно оживляющие свою работу после пандемии, тоже предлагают работу, в том числе ее много именно для женщин.

«Это посильный для женщин труд, а базовом навыкам обучают на предприятиях. В среднем на простой физической работе в Польше сейчас можно заработать 3,5−6 тыс. злотых в месяц (28−48 тыс. грн)», — рассказал Колодзейчик.

В общей сложности, по данным EWL, с начала полномасштабной российской агрессии в Польше нашли работу более 430 тыс. новоприбывших граждан Украины.

Ранее сообщалось, заставили ли украинок российские ракетные удары в октябре искать убежища и работу за границей.