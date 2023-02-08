Неожиданный объект в упаковочной зоне. Кассиры супермаркетов двигаются по конвейерной ленте в направлении устаревания — The Economist 8 февраля, 20:36 Эксклюзив NV Кассиров в супермаркете скоро полностью заменят кассы самообслуживания, прогнозирует The Economist (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Редактор раздела The Economist Некрологи Энн Роу рассказывает историю, возможно, последнего кассира в мире по имени Гэри.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Якби Данте Аліг'єрі спостерігав таку сцену, він би напевно включив її до [другої частини своєї поеми Божественна комедія] Чистилище. Довга прогумована конвеєрна стрічка дуже повільно рухається вперед, несучи нескінченну низку продуктів, товарів для дому та для тварин. У кінці стрічки сидить чоловік років 30 із лишком, чиє єдине завдання — брати ці речі, сканувати їх, оголошувати ціну, а потім натренованим рухом зап’ястка швидко перекладати роздільник покупок. І так знову та знову, до нескінченності.

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Це була робота Ґері, і він виконував її роками. Щойно увійшовши до магазину, він натягав свій синтетичний жилет і кепку, а далі час від часу на автоматі усміхався. Крім «сканування товарів» і «приймання оплати», його посадова інструкція вимагала «видавати чеки» та «вітати клієнтів, які заходять до магазину або виходять із нього». Останнє він робив нечасто.