Любопытных посадят. Кремль окончательно засекретил данные о российской экономике

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень информации, которая подпадает под закон о государственной тайне в России, еще больше усиливая свой контроль над обществом на фоне продолжения войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg. Согласно указу, к государственной тайне теперь могут относиться данные о внешней политике России, международной торговле и экономической политике, научных разработках, а также подготовке к возможной военной мобилизации. Лица, которые без разрешения получат такую информацию, могут быть осуждены до восьми лет заключения.

«Это уничтожение экспертной оценки российской экономики, которая базируется на фактах и статистике, и приведет к новой волне репрессий», — отметил Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских силовых структур. По его словам, засекречивание информации о мобилизации, вероятно, является реакцией на атаки украинских дронов — речь идет не столько о новом призыве, сколько о сокрытии деталей, таких как расположение бункеров и планов эвакуации правительства.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже прекратила публикацию многих статистических данных, в том числе ключевую информацию о бюджете и объемах добычи нефти. Данные о потерях среди российских военных также засекречены.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года Путин публично признал экономические проблемы в России и заявил, что расходы на оборону сократят.

На фоне катастрофического обвала рубля Кремль увеличил расходы на войну против Украины до беспрецедентных цифр.

В бюджет-2025 правительство страны-агрессора заложило дальнейший рост военных расходов еще на четверть, до 13,49 трлн рублей. Доля военных расходов в бюджете — 32,5% - станет беспрецедентной со времен Советского Союза. Для сравнения: в первый год полномасштабной войны с Украиной на армию и закупки оружия власти тратили 17% бюджета, в 2023-м — 19%, а в текущем году заложили 29,5%.

В декабре 2024 года Банк России присоединился к наполнению федерального бюджета страны-агрессора.