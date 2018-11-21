ProZorro.Продажи запускает электронные земельные аукционы

ProZorro.Продажи и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра запускают пилотный проект по аренде земли на электронных аукционах.
Об этом рассказал первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, сообщили в пресс-службе министерства.
"ProZorro.Продажи начинала с активов банков-банкротов, а сейчас продается и сдается в аренду коммунальное имущество, права на размещение рекламы - еще и малая приватизация. Поэтому к запуску аукционов по аренде земли мы подошли с успешным опытом за плечами", - заявил он.
Первые лоты по аренде земли появятся в ProZorro.Продажи до конца ноября, затем состоятся первые аукционы.
Сейчас команда уже завершила разработку минимально жизнеспособного продукта, однако это лишь первый этап работы с земельными аукционами.
"Продолжается тестирование площадок, заведение первых лотов, запуск и поддержка первых настоящих аукционов. Это огромный блок IТ-работ", - рассказал и.о. директора ProZorro.Продажи Алексей Соболев.
Отметим, что в сентябре OpenMarket также стал площадкой для продажи прав аренды государственной земли.
Напомним, что а данным Минагропрода, в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,837 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118, 7 млн грн.
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