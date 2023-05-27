Бизнес T.B.Fruit в Польше заблокирован, Тарас Барщовский объявлен в розыск. Что происходит? 27 мая, 10:00 NV Премиум Тарас Барщовский говорит, что польские фермеры потеряли рынок сбыта яблок на €70 млн из-за преследований его бизнеса в Польше (Фото:NV)

Основатель одной из крупнейших в мире компаний по производству яблочного концентрата T.B. Fruit Тарас Барщовский — об остановке работы двух заводов в Польше и причинах преследования в соседней стране

Два месяца назад Главное управление полиции польского города Ряшева объявило основателя группы компаний T.B. Fruit, украинского бизнесмена Тараса Барщовского в розыск и выдало ордер на его арест. Однако резонанс в Украине это дело получило только сейчас. Бизнесмена обвиняют в создании в Польше организованной преступной группировки, мошенничестве, поскольку его компания не рассчиталась за поставки яблок перед 100 местными производителями. Убытки от противоправной деятельности, по данным прокуратуры, составляют примерно 15 млн злотых, что составляет $3,6 млн. Что происходит с польским бизнесом Барщовского, получили ли фермеры деньги и какое наказание может получить предприниматель, если его вина будет доказана — он рассказал в интервью NV Бизнес.

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В конце 2021 года польские фермеры обвинили вас в мошенничестве из-за того, что ваша компания якобы приобрела у них яблоки, однако не заплатила за них. Потери производители оценивают в 200 млн злотых, что примерно составляет $50 млн. Прокуратура называет меньшую сумму убытков — примерно $3,5 млн. Вы рассчитались за поставленные яблоки?