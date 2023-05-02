Кино с налогами. Как сеть Мультиплекс воспользовалась льготой на оплату ЕСВ и получила уголовное дело 2 мая, 19:00 Сюжет NV Премиум Кинозалы Мультиплекса пустовали несколько месяцев (Фото:Multiplex via Facebook)

Бюро экономической безопасности возбудило уголовное дело из-за того, что сеть кинотеатров Мультиплекс невовремя заплатила ЕСВ. Ранее такую возможность бизнесу предоставили депутаты.



В конце апреля на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады произошло незаурядное событие. «Вместо того чтобы заниматься делами на миллиарды долларов по налоговому обязательству, делаете непонятно что!» — распинал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетманцев детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Парламентария возмутило одно из дел, которое ведут правоохранители. Компания М-Кино, владеющая крупнейшей в Украине сетью кинотеатров Мультиплекс, в прошлом году воспользовалась правом на рассрочку при выплате ЕСВ. А задолженность за прошлый год ликвидировала в марте 2023 года. Это не уберегло ее от уголовного дела, которое открыло БЭБ.



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