Против главы ЕБРР начали внешнее расследование – Reuters

Против главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора данных об акционерах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо акционеров а также на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, 29 мая этого года представители нескольких стран-членов ЕБРР направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием инициировать расследование в отношении главы учреждения.

"Похоже, что президент и члены исполнительного комитета внедрили повторную практику, которая предусматривает сбор конфиденциальной и личной информации о членах совета директоров", – говорится в жалобе, подписанной несколькими членами совета директоров ЕБРР.

В связи с "возможным ненадлежащим поведением руководителя банка", авторы письма попросили "инициировать процедуру проверки". По данным источников Reuters, после этого было начато внешнее расследование.

Сам Чакрабарти отказался комментировать эту информацию.

Директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз отказался подтвердить или опровергнуть существование подобных документов: "Мы никогда не будем комментировать любые предполагаемые утечки документов".

Сума Чакрабарти возглавил ЕБРР в 2012 году, он является представителем Великобритании. В мае 2016 года совет управляющих ЕБРР переизбрал Чакрабарти президентом банка на следующие 4 года.

До прихода в ЕБРР Чакрабарти занимал пост постоянного секретаря в министерстве юстиции Великобритании, ранее он работал в британском министерстве международного развития и в министерстве финансов. В правительстве Великобритании занимал различные должности с 1984 года.