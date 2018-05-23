Промышленность Украины показала рост в апреле

По итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6%

В апреле 2018 года промышленное производство выросло на 3% в сравнении с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

При этом, в Госстате отмечают, что в сравнении с предыдущему месяцу в апреле этого года промышленное производство уменьшилось на 5%, а с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

Кроме того, по итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6% с 2,4% по итогам трех месяцев, в том числе в добывающей промышленности – с 2,3% до 3,1%, в поставке электроэнергии, газа и пара – с 2,1% до 3,6%. Однако в перерабатывающей промышленности зафиксировано его замедление с 2,5% до 2,2%.

Госстат уточняет, что в апреле-2018 к апрелю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 0,8%, добывающая промышленность – на 5,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 8,6%.

Напомним, что в марте 2018 года рост украинского промпроизводства замедлился и вырос лишь на 1%.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% в сравнении с 2016 годом.