Остановят все операции и инвестиции. Производитель подшипников SKF прекращает работу в России 22 апреля, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Подшипники SKF (Фото:SKF)

Один из крупнейших в мире производителей подшипников SKF (Швеция) вслед за импортом прекращает любую бизнес-активность в России.



Шведский производитель подшипников SKF объявил о решении прекратить какую-либо деятельность и сделки в России. «Намерение состоит в том, чтобы контролируемо закрыть бизнес с четким намерением обеспечить будущее сотрудников SKF в России», — сообщила компания.

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«Российское вторжение в Украину оказывает серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. В течение всей этой ужасной ситуации мы, как всегда, уважали все санкции и экспортный контроль. Мы пришли к выводу, что невозможно продолжать деятельность в России, поскольку нет основы и стабильности для нашего бизнеса», — заявил Рикард Густафсон, президент и генеральный директор SKF.

С начала вторжения РФ на территорию Украины, компания прекратила экспорт в Россию и проводила ежедневную оценку ситуации, чтобы понять последствия дальнейших действий. «Теперь мы решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России. Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, так чтобы обеспечить будущее для наших коллег», — цитируется Густафсон.

Во втором квартале 2022 года компания спишет 500 млн шведских крон, связанных с выходом с российского рынка. В 2021 году продажи в России составили примерно 2% от общего оборота группы.

SKF — один из крупнейших мировых производителей подшипников. Компания представлена ​​в России с 1991 г. В 2010 г. открыла производство в Твери, выпускающее подшипники для железнодорожного транспорта.



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