Армия ЕС, отмена Brexit, взлет золота. В следующем мир перейдет от мирной к военной экономике — прогноз Saxo Bank 6 декабря, 17:05 Saxo Bank обнародовал шокирующие прогнозы на 2023 год (Фото:NASA on Unsplash)

В 2023 году мировые экономики перейдут в режим «военной экономики», где суверенные экономические выгоды и самодостаточность будут превалировать над глобализацией.

Такой прогноз на следующий год обнародовал датский инвестиционный банк Saxo Bank.

«Прошли те времена, когда низкие процентные ставки могли способствовать мечтам о гармоничном мире, построенном на возобновляемых источниках энергии, равенстве и независимых центральных банках», — утверждают в Saxo Bank.

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