Профсоюзы потребовали вдвое увеличить минимальную зарплату

Профсоюзы потребуют от Кабмина и Рады минимальной зарплаты в 7,7 тыс. грн

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) 17 октября проведет всеукраинскую акцию протеста, среди требований – установление минимальной заработной платы на уровне не ниже 7,7 тыс. грн.

Об этом заявил заместитель главы ФПУ Александр Шубин, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Весь цивилизованный мир 17 октября ежегодно отмечает Международный день борьбы с бедностью. Этот день объявлен ООН, и в этот день профсоюзы не могут молчать о ситуации, в которой сегодня пребывают люди, и, в частности, представители профсоюзов", – заявил он.

Отмечается, что причинами проведения акции являются: низкий уровень жизни и зарплаты большинства украинцев, высокие цены на коммунальные услуги, рост цен на товары, продукты, топливо и проезд, коммерциализация бюджетной и социальной сфер, выезд граждан за границу в поисках работы и заявления власти об очередном повышении цены на газ.

По словам Шубина, главными требованиями акции, которые будут выдвинуты к Верховной Раде, правительству и работодателям являются: обеспечение приоритетности развития отечественного производства для создания рабочих мест; установление с 1 января 2019 года размера минимальной зарплаты на уровне не менее 7,7 тыс. грн, минимальной пенсии – 2,8 тыс. грн и прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 5,2 тыс. грн; расходы на образование в размере 7% ВВП и на здравоохранение – 5% ВВП в государственном бюджете на 2019 год; неотложно вернуть долги по заработным платам более чем 100 тыс. работникам; остановить рейдерство имущества профсоюзов и наступление на их права.

Кроме того, у профсоюзов есть множество отраслевых требований. Ожидается, что в акции примет участие около 20 тыс. активистов.

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3 723 грн в месяц.

Согласно проекту Госбюджета-2019 Кабмин предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2019 года минимальную зарплату в размере 4 173 грн, а прожиточный минимум – 1 853 грн.